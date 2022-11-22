PKK/YPG yöneticisinden 'ABD sırtımızdan bıçakladı' paylaşımı

Terör örgütü PKK/YPG yöneticilerinden Mustafa Bali, ABD’nin PKK/YPG’yi sırtından bıçakladığını tasvir eden bir paylaşımda bulundu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine saldıran hain terör örgütü PKK/YPG, daha sonra Taksim'deki İstiklal Caddesi'ni kana buladı.

6 vatandaşımızın şehit olduğu saldırı sonrası Mehmetçik, teröristlere ve terör unsurlarına yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlattı.

Başlatılan Pençe-Kılıç operasyonuyla teröristlere ait hedefler birer birer imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı en az 184 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yaşananların ardından hain terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısının sözde yöneticilerinden Mustafa Bali, Amerika'ya isyan etmeye başladı.

Paylaştığı karikatürle örgütün içinde bulunduğu zor durumu özetleyen Bali, ABD'nin kendilerini sırtından bıçakladığı bir görüntüyü paylaştı.

Silah ve mühimmat yardımı yapıp eğittiler

Öte yandan bilindiği üzere ABD'nin PKK/YPG'ye daha önce tırlar dolusu silah ve mühimmat yardımı yaptı.

DEAŞ'a yönelik ittifak kurulduğu iddiasıyla teröristlere eğitim de veren ABD'nin örgüte verdiği destek kesilmiş değil.

Barzani yandaşı kadın: Gavat Amerika nerdesin

.

ABD, Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi