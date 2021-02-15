PÖH'ler karla kaplı dağları kayarak geçiyor

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Yurt içinde yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütünün izleri birçok yerden temizlendi.

Polis Özel Harekat (PÖH) timleri de kar kış demeden arama tarama ve baskınlarla dağlarda teröristlere aman vermiyor.

Ağır kış şartlarına rağmen elinde silahı, sırtında çantası kayarak görev başında ölen PÖH'ler, kış operasyonlarında etkin rol üstleniyor.

"DAĞLARI DAR EDERİZ"

Emniyet Genel Müdürlüğü de vatan görevi için kahramanca mücadele eden PÖH'leri "Vatanımıza göz dikene bu dağları dar ederiz..." sözleriyle paylaştı.

PÖH karlı kaplı dağlarda VİDEO