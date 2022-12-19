HDP'liler bu kez, PKK için eylem yapan Ferhat Encü'nün polisten tokat yemesini protesto etti. Kadıköy'de yaşanan arbede sonrası polis, HDP binasına girerek müdahale etti.

HDP'lilerin, cezevindeki PKK'lılar için düzenlediği protestolar gerginlik çıkarmaya devam ediyor.

Dün Kadıköy'de bir araya gelen HDP'li grup, cezaevindeki PKK'lılar adına eylem yapmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan gruba müdahale de gecikmedi.

Polisler ve HDP'liler arasında nabızlar yükselirken, aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup, polisle arbede yaşadı. Polis, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat attı.

Tokadı protesto etiler

HDP'liler, bu kez de polisin tokadını protesto etmek için Kadıköy'de buluştu.

Burada yeniden başlayan gerginlik sırasında polis ile karşı taraf arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri HDP binasına girdi.

"Yaşasın PKK" sloganları attılar

Provaktörler, Kadıköy sokaklarında "Yaşasın PKK" sloganlarını attı.

Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi VİDEO



Mithat Sancar ve Garo Paylan binaya alınmadı

Bir diğer yandan olay esnasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan, HDP binasına alınmadı.