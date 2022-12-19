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    Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi

    HDP'liler bu kez, PKK için eylem yapan Ferhat Encü'nün polisten tokat yemesini protesto etti. Kadıköy'de yaşanan arbede sonrası polis, HDP binasına girerek müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:12
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    Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi

    HDP'lilerin, cezevindeki PKK'lılar için düzenlediği protestolar gerginlik çıkarmaya devam ediyor.

    Dün Kadıköy'de bir araya gelen HDP'li grup, cezaevindeki PKK'lılar adına eylem yapmaya çalıştı.

    Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan gruba müdahale de gecikmedi.

    Polisler ve HDP'liler arasında nabızlar yükselirken, aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup, polisle arbede yaşadı. Polis, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat attı.

    Tokadı protesto etiler

    HDP'liler, bu kez de polisin tokadını protesto etmek için Kadıköy'de buluştu.

    Burada yeniden başlayan gerginlik sırasında polis ile karşı taraf arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri HDP binasına girdi.

    "Yaşasın PKK" sloganları attılar

    Provaktörler, Kadıköy sokaklarında "Yaşasın PKK" sloganlarını attı.

    Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi VİDEO

    Mithat Sancar ve Garo Paylan binaya alınmadı

    Bir diğer yandan olay esnasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan, HDP binasına alınmadı.

    Polis, Kadıköy de HDP binasına girdi #1


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