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- Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi
Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi
- Haber Merkezi
- 19.12.2022 - 13:05
- Güncelleme : 19.12.2022 - 13:12
HDP'lilerin, cezevindeki PKK'lılar için düzenlediği protestolar gerginlik çıkarmaya devam ediyor.
Dün Kadıköy'de bir araya gelen HDP'li grup, cezaevindeki PKK'lılar adına eylem yapmaya çalıştı.
Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan gruba müdahale de gecikmedi.
Polisler ve HDP'liler arasında nabızlar yükselirken, aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup, polisle arbede yaşadı. Polis, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat attı.
Tokadı protesto etiler
HDP'liler, bu kez de polisin tokadını protesto etmek için Kadıköy'de buluştu.
Burada yeniden başlayan gerginlik sırasında polis ile karşı taraf arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri HDP binasına girdi.
"Yaşasın PKK" sloganları attılar
Provaktörler, Kadıköy sokaklarında "Yaşasın PKK" sloganlarını attı.
Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi VİDEO
Mithat Sancar ve Garo Paylan binaya alınmadı
Bir diğer yandan olay esnasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan, HDP binasına alınmadı.