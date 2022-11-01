Polis maaş promosyonları yattı mı? 2022 Polis maaş promosyonu ne kadar?

Polis maaş promosyonları yattı mı? 2022 Polis maaş promosyonu ne kadar?

Polis maaş promosyonlarının ne zaman yatırılacağı uzun süredir gündemdeydi. Polis maaş promosyonları için geri sayım başladı. İşte promosyonların verileceği o tarih..

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis maaş promosyonu ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Uzun süredir gündemde olan polis maaş promosyonları için geri sayım başladı.

Promosyon alacak polisler paraların ne zama yatırılacağı ve maaş promosyonlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte, 2022 polis maaş promosyonu ödeme tarihleri ve miktarı..

Polis maaş promosyonu ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada promosyonların tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle ödeneceği duyuruldu.

Polis maaş promosyonu ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank arasında yapılan yeni banka maaş promosyonu protokolüne göre tüm personele tek seferde ve kesinti olmadan 27 bin lira ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.