Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022? SON DURUM

Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022? SON DURUM

Polislere ödenecek maaş promosyonlarıyla ilgili beklenen açıklama, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki, Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022?

Uzun zamandır gündemde olan polis maaş promosyonu ile ilgili, 6 Eylül'de bir açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır." denilmişti.

Bunun akabinde kesinleşen ödemeye ilişkin gözler yine Emniyet Genel Müdürlüğüne çevrildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden ise Türk Polis Teşkilatı'nın bugüne kadar olan en yüksek maaş promosyon ödemesi olduğu belirtilerek, net açıklama geldi.

Bu açıklamanın detaylarını merak edenler, "Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022? İşte yanıtı...

Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyonu açıklaması şu şekilde;

"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."