Petrol
93.68
1.37%
Euro
18.2052
0.17%
Dolar
18.5972
0.01%
Altın
977.9
0.57%
Borsa
3917
0.94%
Bitcoin
361.975
-0.35%
BTXN Coin
9.68
3.19%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri: Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?

    Polislerin maaş promosyonu ödeme takvimi araştırmaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar sonrasında hız kazandı. Peki, Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?
    • 20.10.2022 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri: Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?

    Polis maaş promosyonu ile ilgili görüşmeler, uzun süredir devam ediyordu..

    Yapılan görüşmelerin sonuca bağlanmasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

    EGM açıklamasında; "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır." denildi.

    Bu açıklama promosyonu bekleyen binlerce polisi heyecanlandırdı ve ne zaman ödeme yapılacağı merak edilmeye başlandı.

    Bu kapsamda da, "Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek? İşte yanıtı...

    Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, polis maaş promosyonlarının ne zaman yatacağı belli oldu.

    Buna göre; Polisler 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren maaş promosyonlarını alacak.

    Ne kadar ödenecek?

    Polis maaş promosyonu belli oldu. Buna göre; her personele 27.000 TL ödenmesine karar verildi.

    Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri: Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek? #1


    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    Antalya'da, yangının ortasında kalan arı kovanları küle döndü
    3. Sayfa

    Antalya'da, yangının ortasında kalan arı kovanları küle döndü

    Milli halterci Nuray Güngör Levent'ten Avrupa'da gümüş madalya
    Milli Takımlar

    Milli halterci Nuray Güngör Levent'ten Avrupa'da gümüş madalya

    Görüş Bildir