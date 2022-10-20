Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri: Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?

Polislerin maaş promosyonu ödeme takvimi araştırmaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar sonrasında hız kazandı. Peki, Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?

Polis maaş promosyonu ile ilgili görüşmeler, uzun süredir devam ediyordu..

Yapılan görüşmelerin sonuca bağlanmasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

EGM açıklamasında; "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır." denildi.

Bu açıklama promosyonu bekleyen binlerce polisi heyecanlandırdı ve ne zaman ödeme yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Bu kapsamda da, "Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek? İşte yanıtı...

Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, polis maaş promosyonlarının ne zaman yatacağı belli oldu.

Buna göre; Polisler 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren maaş promosyonlarını alacak.

Ne kadar ödenecek?

Polis maaş promosyonu belli oldu. Buna göre; her personele 27.000 TL ödenmesine karar verildi.