Polis olmak isteyenlere müjde! PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 PMYO başvuru şartları..

Polis olmak isteyenlere müjde! PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 PMYO başvuru şartları..

Polis Meslek Yüksekokulları bu yıl 2 bin 500 öğrenci alacak. Bunun akabinde adaylar tarafından, PMYO başvuruları ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? soruları gündeme getirildi.

YKS sonuçlarının belli olmasının ardından, polis olmak isteyen adayları heyecan sardı.

Polis olmak isteyen adaylara bir müjde ise Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları tarafından geldi.

Polis Meslek Yüksekokulları, bu sene 2 bin 500 öğrenci alacağını duyurdu.

Polis olmak için ter döken adaylar bu haber ile sevinirken, PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? PMYO başvuru şartları nelerdir? soruları gündeme geldi.

Peki, PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? PMYO başvuru şartları nelerdir? İşte PMYO alımına ilişkin detaylar..

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PMYO Giriş Sınavı başvurusu için adaylar, https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. Sınavlarda başarı gösteren ve Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim gören ve yine eğitim sonunda da başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre PMYO Giriş Sınavı için adaylar, https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecekler.

PMYO Giriş Sınavı başvuru şartları ise maddeler halinde şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az lise mezunu olmak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2021) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2021) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak),

Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen koşulları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.