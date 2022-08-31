Kılıçdaroğlu'nun savunduğu öğretmen: Terör suçlarından sicili kabarık

Kemal Kılıçdaroğlu'nun polisi hedef gösterip koruduğu öğretmenin, polisi provoke eden bir HDP'li olduğu ve terör şube tarafından defalarca gözaltına alındığını ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir gösteri esnasında polisin, bir öğretmene biber gazı sıktığını iddia ettiği görüntüleri paylaştı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, öğretmene gaz sıktığını iddia ettiği polise yönelik tehditvari ifadeler kullandı.

"Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz"

CHP Lideri, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… 'Al bunu diyen' o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından gaz sıkıldığı öne sürülen öğretmenle ilgili bir dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

"HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?"

Sözde öğretmenin HDP'ye destek veren fotoğrafını paylaşan Bakan Soylu, "Profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?" dedi.

Soylu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni 'troll' yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; 1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen, 2-HDPKK'ya sevgin, 3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, 4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman.

Polisi provoke eden öğretmenin defalarca gözaltına alındığı öğrenildi ViDEO



"Defalarca Emniyet Terör Şube gözaltına aldı"

Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?

Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç."





Polis mevzuata göre eylem yapılmasını istedi, sonuç provokasyon oldu

Öte yandan olay sonrası Kılıçdaroğlu'nun öğretmen dediği kişinin, kamuda öğretmenlik yapmadığı ve terör şube tarafından defalarca gözaltına alındığını ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra öğretmenlerin, yasa dışı yürüyüş öncesinde kapalı spor salonunda konuşma yaptığı görüldü.

Polisin herhangi bir müdahalesinin olmadığı belirlenirken, yasa dışı yürüyüş yapmaya kalkınca polis mevzuata göre eylem yapılması uyarıdında bulundu.

HDP’li öğretmen Betül Koca ise provokasyona devam etti.