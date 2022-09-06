- Haberler
- Gündem Haberleri
- Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor? İl ve ilçelere göre değişiyor mu?
Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor? İl ve ilçelere göre değişiyor mu?
- 06.09.2022 - 13:30
Polis maaş promosyonuna ilişkin detaylar gündem olmaya başladı...
Vakıfbank tarafından belirlenen 18 bin TL teklif emniyet tarafından reddedilirken, EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformu banka maaş promosyonu için yeni bir talepte bulundu.
Talebin akabinde haliyle hangi bankayla ne kadar anlaşıldığı merak edilmeye başlandı. Ancak detaylar henüz netleşmiş değil.
Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer, "En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli" açıklamasında bulundu.
Promosyon tartışmaları sürmeye devam ederken bir taraftan, "Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor? İl ve ilçelere göre değişiyor mu?" soruları araştırılmaya başlandı.
Peki, Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor? İl ve ilçelere göre değişiyor mu? İşte yanıtı...
Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor?
Emniyet Genel Müdürlüğü, aylık maaş promosyonu anlamında memuriyet kademesinde en düşük promosyonu alan sınıf olarak dikkat çekiyor. Genel Müdürlük'te görevli polis memurları aylık 300 TL, Ankara Merkez ise 131 TL promosyon alıyor. İl ve ilçelere göre de promosyon miktarları değişim gösteriyor.
2022 polis maaş promosyon tutarları şu şekilde:
- Genel Müdürlük 300 TL
- Ankara Merkez 131.5 TL,
- Aydın 118 TL,
- Kuşadası 6 ayda bir 603 TL,
- Afyonkarahisar 87 TL,
- Eskişehir 103 TL,
- Artvin 96 TL,
- Şanlıurfa 300 TL,
- Kastamonu 106 TL,
- Balıkesir 100 TL,
- Şırnak 85 TL,
- Samsun 101 TL,
- Hatay 92 TL,
- Giresun 92 TL,
- Muğla 110 TL,
- Kırklareli 100 TL,
- Bilecik 92 TL,
- Bursa 107 TL,
- Erzurum 107 TL,
- Kilis 90 TL,
- Isparta 106 TL,
- Konya 80 TL,
- Kocaeli 100 TL,
- Sakarya 115 TL,
- Anatlya 107 TL,
- İzmir 90 TL,
- Edirne 108 TL,
- Keşan 97.5TL,
- Van 108 TL,
- Gaziantep 105TL,
- Adana 103TL,
- İstanbul 300,
- Diyarbakır 300TL.