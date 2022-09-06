Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor? İl ve ilçelere göre değişiyor mu?

Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor? İl ve ilçelere göre değişiyor mu?

Polis maaş promosyonu anlaşmasına dair detaylar merak edilirken, "Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor? İl ve ilçelere göre değişiyor mu?" sorusu gündem oldu.

Polis maaş promosyonuna ilişkin detaylar gündem olmaya başladı...

Vakıfbank tarafından belirlenen 18 bin TL teklif emniyet tarafından reddedilirken, EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformu banka maaş promosyonu için yeni bir talepte bulundu.

Talebin akabinde haliyle hangi bankayla ne kadar anlaşıldığı merak edilmeye başlandı. Ancak detaylar henüz netleşmiş değil.

Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer, "En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli" açıklamasında bulundu.

Promosyon tartışmaları sürmeye devam ederken bir taraftan, "Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor? İl ve ilçelere göre değişiyor mu?" soruları araştırılmaya başlandı.

Peki, Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor? İl ve ilçelere göre değişiyor mu? İşte yanıtı...

Polisler ne kadar maaş promosyonu alıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü, aylık maaş promosyonu anlamında memuriyet kademesinde en düşük promosyonu alan sınıf olarak dikkat çekiyor. Genel Müdürlük'te görevli polis memurları aylık 300 TL, Ankara Merkez ise 131 TL promosyon alıyor. İl ve ilçelere göre de promosyon miktarları değişim gösteriyor.

2022 polis maaş promosyon tutarları şu şekilde: