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    Polisten HDP'li Ferhat Encü'ye tokat

    Polisten HDP'li Ferhat Encü'ye tokat

    Kadıköy'de yasak olmasına rağmen PKK'lılar için sokağa inen HDP'liler ile polisler arasında arbede yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 17:04
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    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan bir grup HDP'li, cezaevindeki PKK'lılar için eylem yapmak istedi.

    Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.

    Polisten tokatlı karşılık

    Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup, polisle arbede yaşadı.

    Polis, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat attı. O anlar kameralara yansıdı.

    Polisten Ferhat Encü'ye tokat VİDEO

    Polisten HDP li Ferhat Encü ye tokat #1

    Polisten HDP li Ferhat Encü ye tokat #2

    Polisten HDP li Ferhat Encü ye tokat #3


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