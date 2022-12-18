- Haberler
- Gündem Haberleri
- Polisten HDP'li Ferhat Encü'ye tokat
Polisten HDP'li Ferhat Encü'ye tokat
Kadıköy'de yasak olmasına rağmen PKK'lılar için sokağa inen HDP'liler ile polisler arasında arbede yaşandı.
- Haber Merkezi
- 18.12.2022 - 16:59
- Güncelleme : 18.12.2022 - 17:04
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan bir grup HDP'li, cezaevindeki PKK'lılar için eylem yapmak istedi.
Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.
Polisten tokatlı karşılık
Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup, polisle arbede yaşadı.
Polis, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat attı. O anlar kameralara yansıdı.
Polisten Ferhat Encü'ye tokat VİDEO