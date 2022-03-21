Polonya'ya giren Ukraynalıların sayısı 2 milyonu geçti

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat’tan bu yana 2 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında bir aylık süre geride kalmak üzere.

Savaşın ilk gününden itibaren siviller çatışma noktalarındaki evlerini bırakarak komşu ülkelere doğru yola çıktı.

Suriye iç savaşından sonra dünyanın yaşadığı en büyük mülteci hareketlerinden birine sahne olan Ukrayna sınırında sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bu akının büyük bir bölümü ise Polonya sınırı yönünde yaşanıyor.

Konuya ilişkin Polonya Sınır Muhafızları'ndan bir açıklama geldi.

POLONYA'YA GİRİŞLER 2 MİLYONU GEÇTİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımda, 2 milyon 114 bin Ukrayna vatandaşının savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ülkeye giriş yaptığı ifade edildi.

20 Mart’ta 33 bin 800 sığınmacının, bugün ise an itibarıyla 5 bin 700 kişinin sınırı geçtiği aktarıldı.