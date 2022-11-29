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    POMEM başvuru sonuç sorgulama! POMEM sınav başvuruları zaman? Sınav ücreti ne kadar?

    29. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı. Ön başvuru sonuçlarının ardından sınav başvuru süreci merak konusu oldu. İşte sınav tarihi ve ücreti...
    • 29.11.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:15
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    POMEM başvuru sonuç sorgulama! POMEM sınav başvuruları zaman? Sınav ücreti ne kadar?

    Toplam 13 bin öğrenci alımı için açılan, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen POMEM 29. dönem başvuru sonuçları açıklandı.

    Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sınav başvuru ücreti PA tarafından duyuruldu. Sınav tarihi ise henüz belli değil.

    Lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplamda 103.472 aday sınava girmeye hak kazandı.

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı’na katılmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.

    29. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

    POMEM sınav başvuru ücreti ve tarihi

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracak. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacak.

    POMEM başvuru sonuç sorgulama! POMEM sınav başvuruları zaman? Sınav ücreti ne kadar? #1


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