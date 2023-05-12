POMEM müracaatlarında yaş şartı ve ikinci şark görevi süreleri değiştirildi POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan başvuru hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi. Deprem bölgesi, ikinci bölge kapsamına alındı. Ayrıca ikinci şark görevi süreleri değiştirildi.

AA

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) müracaatlarında yaş sınırı 1 Ocak 1994'ten 1 Ocak 1993'e çekildi.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, 2023'te yapılacak Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan başvuru hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.

Kilis ve Osmaniye merkez ve ilçeleri 2. bölge statüsüne alındı

Ayrıca depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye merkez ve ilçeleri, 2. bölge (şark) statüsüne alındı.

Depremden etkilenen tüm iller, 2. bölge statüsünde

Böylece depremden etkilenen tüm iller, emniyet mensupları için 2. bölge statüsüne geçti.

Personelin hizmet sürelerinde düzenleme

İkinci şark görevine giden emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç diğer rütbelerdeki personelin hizmet sürelerinde de düzenleme yapıldı.

İkinci şark görevi süreleri

Bu kapsamda ikinci şark görevine giden personelin hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.