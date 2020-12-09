Poşet fiyatları değişecek mi? Market poşetlerine zam geldi mi? 2021 yılı poşet fiyatı...

Ücretli poşet uygulaması 2 yılı geride bırakırken, tüketiciler poşet fiyatlarına zam olacak mı sorusunu merak ediyor. Karbon salımını azaltmak amacıyla ücretli yapılan poşetlere zam yapılacak mı?

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme doğrultusunda plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlanmıştı.

Paralı plastik poşet uygulamasından önce kişi başı yıllık kullanım 440 adet seviyelerindeydi.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 80 AZALMA

Bu yılın ilk 10 aylık verilerine göre, koronavirüs salgınına rağmen poşet kullanımının yüzde 73 azaldı. Uygulamanın başladığı 2019'da poşet kullanımı yüzde 80 düştü.

2020'DE ZAM YAPILMADI

2019 yılında plastik poşetler 25 kuruştan tüketiciye satıldı. 25 kuruşun 15 kuruşu devlet payı, 10 kuruşu ise perakende satış noktasının payı olarak kaldı. 2020 yılında da zam yapılmadan tüketiciye 25 kuruşa sunuldu.

POŞET FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, marketlerin ücretli poşet uygulamasıyla ek olarak bir gelir elde etmeye çalıştıklarını kaydederek, "Tüketiciler ve poşet üreticileri bu yıl da poşet fiyatlarının 25 kuruşta sabit kalmasını istiyor” dedi.

Perakende satış noktalarından alınan poşetler, bir yüzeyinde marka logosu diğer yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu ile satılıyor. Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, poşet parasının tüketicilere ek maliyet olduğunu söyledi. Koçal, “2021 yılı için poşet fiyatlarına zam gelmemeli. Vatandaşlarımız ilave bir yükün altına sokulmamalı. Öte yandan ücretli poşetlerde firma reklamı olmamalı. Vatandaşları bez torba ve file kullanımı konusunda bilinçlendirilmeli” diye konuştu.

Zam konusunda görüşmeler hala devam ediyor. 2021 yılı için poşet fiyatlarının 25 kuruşta sabit kalacağı öngürülüyor.