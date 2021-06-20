Potanın Perileri Belçika karşısında: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Belçika basketbol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Strazburg ile İspanya'nın Valencia kentlerinde düzenlenen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e yenildi.

Bu yenilginin ardından gözler, Türkiye-Belçika karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları" güçlü rakibini mağlup ederek ilk 4 içindeki yerini korumaya çalışacak. Bu kapsamda basketbol tutkunları, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki Peki Türkiye-Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE-BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda, üçüncü ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 20 Haziran 2021 Pazar günü yani bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak.

Grupta oynadığı ilk iki maçı kaybeden Milliler, Slovenya'ya 72-47, Bosna Hersek'e ise 64-54 mağlup olmuştu. Belçika'nın ise C Grubu'nda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.