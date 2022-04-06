Prof. Dr. İlber Ortaylı: Asgari ücret, İstanbul’da yasaklanmalı

Üniversite öğrencileri ile yapılan bir söyleşiye katılan Prof. Dr. Ortaylı, asgari ücretin İstanbul’da yasaklanması gerektiğini belirterek, “Merdiven altı atölyelerin bu şehirde yeri olmamalı” dedi.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Kadın cinayetlerinden ekonomiye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ortaylı, açıklamalarıyla tüm dikkati üzerine topladı.

Prof. Dr. Ortaylı’nın en ilgi çeken açıklaması, asgari ücrete yönelik söyledikleri oldu.

Öğrenciler ile değerlendirmelerini paylaşan Prof. Dr. Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Osmanlı’nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet dönemi başında köylüleri eğitmeye hususi yöntemlerle başladık. Bu nüfus nasıl işe yarar diye düşündük.

“ERKEKLERİN YÜZDE 65’İ DE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR”

Gelişmekte olan toplumlarda erkeklerin eğitilmesi gerektiği düşünülüyor. Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65’i de asgari ücretle çalışıyor.





“GARİP KİMYEVİ DERİCİLERİN BU ŞEHİRDE YERİ OLMAMALI”

Asgari ücretin İstanbul’da yasak edilmesi lazım. Asgari ücret bu şehirde tatbik edilmemeli. Merdiven altı atölyelerin, uyduruk imalathanelerin, bodrum altı tekstilcilerin, garip kimyevi dericilerin bu şehirde yeri olmamalı.”

“YAŞANANLAR HIZLI ŞEHİRLEŞMENİN OLUŞTURDUĞU BİR DURUM”

Kadın cinayetlerini de dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, insanların yaşadıkları köylerde kasabalarda yapamayacakları davranışları şehirlerde sergilediklerini belirtti. Ortaylı, “Erkekler, kadınların değişen hayatlarına tahammül edemiyor ve cinayetler edepsizce artıyor. Hatta öyle ki neredeyse öldürülen suçlu oluyor. Bu yaşananlar hızlı şehirleşmenin oluşturduğu bir durum.” dedi.