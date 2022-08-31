Provoke edici sözler sarf eden Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası açıldı

Provoke edici sözler sarf eden Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası açıldı

TİP milletvekili Ahmet Şık, hükümet değişikliğinde AK Parti üyelerinin yargılanması gerektiğini söyledi. Parti avukatları Şık hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtı.

HDP'den milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan TİP Milletvekili Ahmet Şık, dün katıldığı bir programda provokatif açıklamalarda bulundu.

Ruşen Çakır'ın Medyascope YouTube kanalında sunduğu programa katılan Şık, hükümet değişikliğinde AK Parti'nin kapatılacağını ve üyelerinin yargılanacağını öne sürdü.

"Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar"

AK Parti'nin 2023 seçiminde şansının azaldığını belirten Şık şu ifadelere yer verdi:

"AK Partililere hep şunu söylüyoruz; bakın kendi kuyunuzu kazıyorsunuz. Bunlar sizi yargılayacak kanuni maddeler haline dönecek. Önümüzdeki seçimde herkeste 'Bunlar seçimde gidecek' duygusu var. İlk kez ben de böyle büyük bir fırsatın olduğunun farkındayım. Yine de kesin bir cümle kurmak istemiyorum.

AK Parti'ye ya da MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar zaten darma duman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AK Parti bu nedenle kapatılacak. AK Parti bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler" dedi.

Ahmet Şık: AK Parti kapatılacak, hepsi yargılanacak VİDEO



100 bin liralık manevi tazminat davası

Provoke edici sözlerin üzerine AK Parti'nin avukatları harekete geçti.

"Partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Avukat Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, asliye hukuk mahkemesine dilekçe sundu.

'Partinin kişilik haklarına saldırıda bulunuldu'

Dava dilekçesinde, AK Parti'nin, faaliyetlerini hukuka ve mevzuata uygun sürdüren siyasi bir teşekkül olduğu belirtildi.

Öte yandan davalı Şık'ın dijital ortamda yayın yapan bir kanaldaki açıklamalarında, AK Parti hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı, AK Parti'nin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, söz konusu açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

"Olumsuz düşünceler geliştirme kampanyasına girişmiştir"

AA'nın aktarımına göre; Ahmet Şık'ın, gerçek dışı iddialarla partinin itibarını zedeleme kastıyla hareket ettiği, partinin kişilik haklarını alenen ihlal ettiği bildirilen dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Davalı, müvekkil partinin, parti yöneticilerinin, üyelerinin ve tüzel kişiliğinin şeref ve haysiyetini zedelediği gibi, kamuoyu nezdinde müvekkil partiye karşı haksız isnatlarda bulunarak, olumsuz düşünceler geliştirme kampanyasına girişmiştir. Davalının amacı, müvekkil partiyi hukuka aykırı eylemlerin içinde olmakla suçlamak ve bu vesileyle müvekkil partinin itibarını sarsmaktır. Bu nedenle eylemin hukuka aykırılığı da açıktır. Dava konusu açıklamaların, davalının kusuru sonucu gerçekleştiğine dair herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır."

"Kişilerin şeref ve haysiyetleri koruma altına alınmıştır"

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, "İfade özgürlüğü sınırsız olmayıp, yine aynı düzenlemelerle kişilerin şeref ve haysiyetleri koruma altına alınmıştır. Somut olayda davalı ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak müvekkil partinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.