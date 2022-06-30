Putin: Moskova nükleer silahlar için diyaloga hazır

Putin: Moskova nükleer silahlar için diyaloga hazır

Vladimir Putin nükleer silahların yayılmasını önlemek için diyaloğa hazır olduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahsızlanma konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

St. Petersburg'da katıldığı forumda konuşan Rusya Devlet Başkanı, "Moskova, strarejik istikrara ve nükleer silahların yayılmasını önlemek için diyaloğa hazır" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna insanlığa karşı suç işliyor"

24 Şubat tarihinden bu yana savaş halinde olduğu Ukrayna hakkında açıklama yapan Putin, "Kiev yönetiminin eylemlerinin insanlığa karşı işlenen suçtan başka bir tanımı yok" dedi.

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