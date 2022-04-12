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- Putin: Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı
Putin: Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa yönelik açıklama yapan Putin, "Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı" dedi.
- Haber Merkezi
- 12.04.2022 - 16:17
- Güncelleme : 12.04.2022 - 16:19
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa yönelik açıklama yapan Putin, "Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı. Ukrayna'daki operasyonların ne zaman biteceği, çatışmaların yoğunluğuna bağlı." dedi.
Putin, görüşmelerin çıkmaza girdiğini ifade etti.
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