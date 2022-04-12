Petrol
102.41
3.99%
Euro
15.96
-0.06%
Dolar
14.67
0.04%
Altın
930.02
0.96%
Borsa
2461
0.49%
Bitcoin
596.698
-1.80%
BTXN Coin
31.72
2.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Putin: Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa yönelik açıklama yapan Putin, "Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Putin: Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa yönelik açıklama yapan Putin, "Ukrayna İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı. Ukrayna'daki operasyonların ne zaman biteceği, çatışmaların yoğunluğuna bağlı." dedi.

    Putin, görüşmelerin çıkmaza girdiğini ifade etti.

    AYRINTILAR GELİYOR...


    İlginizi Çekebilir

    Reynmen ile Bircan Bali'nin davasında karar
    3. Sayfa

    Reynmen ile Bircan Bali'nin davasında karar

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Tunceli'deki Türk Yıldızları gösterisine toz taşınımı engeli
    Yaşam

    Tunceli'deki Türk Yıldızları gösterisine toz taşınımı engeli

    Görüş Bildir