Meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan depremzedeler için yapılan konutlar tamamlandı. Konutlarda yaşam başlarken, depremzedeler yeni evlerine geçmenin sevincini yaşadı.

20 Ocak 2020'de Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremden en çok etkilenen bölgeyse Malatya'nın Pütürge ilçesi oldu.

Depremin ardından evleri yıkılan depremzedeler için Pütürge'de konut inşasına başlandı.

İLÇEDE YATAY MİMARİ, KÖYDE TARIM KONUTU

Tamamlanan konutların hak sahiplerine kura ile teslim edilmesine de devam ediliyor. İlçe merkezinde TOKİ tarafından yatay mimari esas alınarak konutlar yapılırken, köylerde ise tarım köy konutları inşa edildi.

SAĞLAM VE KONFORLU YAPILAR

Evlerin büyük bölümünün hasar gördüğü köylerde inşa edilen köy konutlarının alt katı, hayvanların barınacağı ahır olarak kullanılıyor. Kerpiç evlerden sonra yeni yapılan çelik konstrüksiyon evlerde yaşamaya başlayan depremzedeler daha sağlam ve daha konforlu evlerde yaşamanın mutluluğu yaşıyor.

KÖYDE 8 KONUT TESLİM EDİLDİ

Bu mutluluğu yaşayan ailelerden biri de ilçeye bağlı Gertan Mahallesi'ndeki Akmercan Ailesi. Kerpiç evleri depremden dolayı ağır hasar gören Akmercan Ailesi, kendileri için yapılan köy konutlarına taşındı. Ailenin reisi Mehmet Zeki Akmercan, köylerinde yapımına başlanılan 10 adet bireysel ahırlı köy evlerinin 8’inin hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Pütürge'de depremzedeler için yapılan konutlarda yaşam başladı VİDEO







"SIKINTILAR YAŞASAK DA BU MUTLULUK HER ŞEYİ UNUTTURDU"

Evlerinin ihale aşamasından bitimine kadar süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Akmercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. İlçelerinin coğrafi olarak zor bir bölgede olduğunu da dile getiren Akmercan, “Allah hükümetimizden razı olsun. Coğrafya olarak zor bir yerdeyiz, ufak tefek sıkıntılar yaşadıksa da yapılan bu güzel evlere taşındıktan sonra bu mutluluk bize her şeyi unutturdu.” dedi.





"HER YÖNÜYLE MÜKEMMEL BİR EV"

Evlerin çok kaliteli ve konforlu olduğunu dile getiren Akmercan, “Evlerimizde huzur, neşe ve mutluluk var. Çok kullanışlı malzemelerden dizayn edilmiş. Her yönüyle mükemmel bir ev. Yapılan izolasyon, inşat mükemmel. Evlerin yapımına sebep olanlardan Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Mikail Sülük de deprem sürecinden evlerin teslimine kadar her zaman yanımızda oldu. Kendisinin de emeği büyük, Allah razı olsun.” diye konuştu.

Evin hanımı Meryem, yeni evlerinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Toprak evlerden bu güzel eve geldik, her şey çok mükemmel." ifadelerine yer verdi.





"ISISI MUAZZAM BİR EV"

Akmercan Ailesi'nin çocukları Turgut da deprem sonrası zor bir süreçten geçtiklerini, ancak evlere taşınmayla birlikte bu sıkıntıların unutulduğunu belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız bu süreci iyi değerlendirdi. Çok şükür şimdi evimizde yaşıyoruz. Diğer evlere göre çok rahatlığı var, yerleşimi, ısısı gerçekten muazzam bir ev." şeklinde konuştu.





"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN"

Mehmet Zeki Akmercan’ın annesi Sultan Akmercan da Kürtçe olarak yaptığı konuşmada, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu evleri yapanlara teşekkür ediyoruz. Biz kendilerinden razıyız, her konuda bizlere yardımcı oldular. Evimiz çok güzel olmuş." diye konuştu.



