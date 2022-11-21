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- Rakka'da Rus birliğine PKK'lılar saldırdı
Rakka'da Rus birliğine PKK'lılar saldırdı
ABD ve Rusya'ya güvenen terör destekçileri, bir gece ansızın yapılan operasyon sonrası ilk iş olarak Rus birliklerine saldırdı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 11:00
- Güncelleme : 21.11.2022 - 11:13
TSK'nın Pençe Kılıç operasyonu ses getirmeye devam ediyor..
Bölgede ABD ve Rusya güçlerinin olmasına rağmen operasyonun gerçekleştirilmesi terör destekçilerini çıldırttı.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerinin hiç beklemedikleri bir anda yok edilmesi, örgüt içinde büyük paniğe neden oldu.
Ruslara taş attılar
Avrupa'da terör destekçileri hemen sokaklara dökülürken, operasyon için hava sahasını açan Rus birliklerine de Rakka kentinde saldırı yapıldı.
Rus askerleri ise havaya ateş açarak slogan atan terör destekçilerini bölgeden uzaklaştırdı.
Rus birliğine taşlı saldırı VİDEO