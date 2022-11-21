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Rakka'da Rus birliğine PKK'lılar saldırdı

Rakka'da Rus birliğine PKK'lılar saldırdı

ABD ve Rusya'ya güvenen terör destekçileri, bir gece ansızın yapılan operasyon sonrası ilk iş olarak Rus birliklerine saldırdı.