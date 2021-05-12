Ramazan ayına veda etmeden en önemli hatırlatma

Rahmetin yağmur gibi yağdığı on bir ayın sultanı Ramazan ayı, bugün itibarıyla sona eriyor. Ancak Ramazan ayına veda etmeden önce bir hatırlatma yapalım istedik.

"Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" diye sevinçle karşılanan on bir ayın sultanı Ramazan ayı, oruç başta olmak üzere çeşitli ibadetlerle geçirildi. Şimdi de "Elveda Ya Şehr-i Ramazan" diyerek hüzünle uğurlanacak.

Ancak Cennet kapılarının açıldığı, kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bu mübarek ay sona ermeden önce unutulmaması gereken konular bulunuyor.

Tam da bu noktada insanlık için vazgeçilmez örnek olan Hz. Peygamber (s.a.v)'in bayramın müjdecisi olan Arife günü, zekat ve fitre ile ilgili verdiği tavsiyeleri sizler için derledik.

ZEKÂTLARI RAMAZAN AYI BİTMEDEN VERMEYE GAYRET EDİN

Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan ayında yapılan iyiliklerin mükafatının normal zamanda yapılandan kat ve kat daha çok olması nedeniyle zekât ve sadakanın Ramazan ayında verilmesini tavsiye ederdi.

Fitre, Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz ibadetlerden biridir. Bayrama ulaşmanın bir şükür sadakası olarak, her Müslüman üzerine düşen fitreyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla yükümlüdür.

Bu nedenle fitreler unutulmamalı, unutulduysa mutlaka bayram namazından önce verilmelidir. İhtiyacı olan insanların da bayramı huzur ve neşe içinde geçirebilmesi için Hz. Peygamber (s.a.v)'in tavsiyesi bu yöndedir.

ARİFE GECESİNİ İHYA EDİN

Müslümanlar Arife gecesini hayırla, oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

Hz. Peygamber (sa.v), konuyla ilgili olarak, ''Arife gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah-u Teala’nın kıymet verdiği bir gündür. Arife gecesi ibadet edenler cehennemden azad olunur.'' buyurmuştur.

RAMAZAN'DA KAZANILAN ALIŞKANLIKLARI DEVAM ETTİRMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Oruç ibadeti, insanı tüm kötü söz ve davranışlardan uzak kılmaktadır. Ramazan boyunca tüm kötülüklerden uzak durulduğu gibi Ramazan'da kazanılan güzel huyların ve güzel ibadet alışkanlıklarının Ramazan’dan sonra da devam ettirilmesi gerekmektedir.

Kuranı Kerim’i okuma, takip etme, hatim sürme alışkanlığını Ramazan’dan sonra da devam ettirmek.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)‘in “Geceleyin kılınan iki rekat namaz, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır” tavsiyesine uyarak Ramazan’dan sonra da gece namazı kılmaya gayret etmek.

Hz Peygamber (s.a.v)'in tavsiye ettiği zikirleri günlük olarak çekmeye devam etmek. (Tevhid-Salavat-ihlası Şerif-İstiğfar duası)

Toplum içinde sanki yalnızmış gibi güzel halini devam ettirerek halk arasına Allah ile dahil olmaya gayret etmek.

Helal lokma kazanmaya dikkat etmek, haram lokma ve her türlü haram kazançtan uzak durmak.

En büyük kazanç ve mükafat Müslümanlara hizmet etmekle elde edilir. Bir yaşlıya, bir hastaya, anne ve babaya hizmet ederek bile olsa, İslam’a ve Müslümanlara hizmet etmeyi, yardımcı olmayı aklımıza, gönlümüze yerleştirmek.