Ramazan başlıyor! Bu yıl 29 gün sürecek Üç aylardan Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı neden bu yıl 29 gün oruç tutulacağını açıkladı.

Ramazan'ın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ramazan'ın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk imsak yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazan'ın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. En uzun oruç Sinop'ta İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak. 29 gün sürecek Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak. Bu yılın Ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 70 lira olarak kararlaştırdı.