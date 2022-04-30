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    Ramazan Bayramı namaz saatleri

    Ramazan Bayramı namaz saatleri

    Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre camilerde cemaatle kılınacak olan bayram namazının saati; Ankara'da 06.20, İstanbul'da ise 06.34.
    • 30.04.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 08:53
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    Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle bayram namazı için geri sayım başladı.

    Pazartesi sabahı birçok vatandaş camileri dolduracak.

    Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı illerdeki namaz saatlerini açıkladı.

    Ankara, İstanbul, İzmir...

    81 ilde farklı dakikalarda idrak edilecek olan bayram namazı; Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak.

    Tüm iller

    Diğer illerdeki saatler ise şu şekilde:

    "Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22."

    Ramazan Bayramı namaz saatleri #1

    Lefkoşa, Berlin, Londra...

    AA'nın haberine göre bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.

    Ramazan Bayramı namaz saatleri #2


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