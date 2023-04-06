Ramazan Bayramı yaklaşıyor: Gaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğu başladı Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklavada yaşanan talep artışı nedeniyle yoğun mesai başladı. Siparişlere yetişmeye çalışan baklavacılar yoğun mesai yapıyor.

İHA

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, Ramazan ayında artan siparişlere yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te yoğun mesai yapan baklavacılar, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetini sofralara ulaştırmak için gayret ederken, işletmeler de bayrama birkaç gün kala yoğunluğun 2-3 katına çıkmasını beklediklerini söyledi.

Behzat Bozkurt, Gaziantep baklavasını dünyaya ulaştırdıklarını söyledi.

"Ramazan ayında normal zamana göre yoğunluğumuz daha çok artıyor"

Ramazan ayı başlarından itibaren yaşanan talep artışı nedeniyle yoğun mesai yaptıklarını söyleyen imalatçı Behzat Bozkurt, şöyle konuştu:

Ramazan ayına girmemiz sebebiyle normal zamana göre yoğunluğumuz biraz arttı. Özellikle Ramazan Bayramı'na 2-3 gün kala bu yoğunluğumuzun da 3-4 katına çıkmasını bekliyoruz.

"Gaziantep baklavasını dünyaya ulaştırıyoruz"

Gaziantep'te Türkiye'nin her noktası ile dünyanın pek çok noktasına baklava gönderdiklerini ifade eden Behzat Bozkurt şöyle devam etti:

Gaziantep'te ürettiğimiz baklavaları Türkiye'nin hemen hemen her yerine, dünyanın ise pek çok noktasına gönderiyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere, Singapur, Hong Kong ve ABD gibi pek çok ülkeye baklava ihraç ediyoruz. Yani Gaziantep baklavasını dünyaya ulaştırıyoruz.

"İyi baklavayı ucuza imal etmek mümkün değil"

Son günlerde spekülasyon haline gelen baklava fiyatları ile ilgili de açıklama yapan Bozkurt, açıklamalarını sürdürdü:

Klasik fıstıklı baklavanın kilosu 370 lira. Zaten iyi baklavayı da fiyatından anlayabiliriz. Bu dönemde iyi malı ucuza imal etmek mümkün değil. Baklava fiyatları ekonomik şartlardan dolayı çok yüksek. İşçilik maliyetleri ve ham maddeye gelen zamlar doğal olarak baklavaya da zam olarak yansıyor. Biz de mümkün olduğunca bu zammı en asgari tutarda tutmaya çalışıyoruz.

"Bayram siparişleri şimdiden gelmeye başladı"

Ramazan ayının ortalarında olmalarına rağmen şu andan itibaren bayram siparişleri almaya başladıklarını da aktaran Bozkurt, konuşmasını şu şekilde tamamladı: