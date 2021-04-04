Ramazan pidesi ne kadar? 2021 yılı güncel İstanbul pide fiyatları

Ramazan pidesi ne kadar? 2021 yılı güncel İstanbul pide fiyatları

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar gözlerini bu ay ile özdeşleşen pide fiyatlarına çevirdi. Peki, Ramazan pidesi ne kadar? İşte, 2021 yılı güncel İstanbul pide fiyatları

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı yaklaşırken Müslüman alemi de oruç ibadetini yerine getirmek için hazırlanıyor.

Vatandaşlar tarafından Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan Ramazan pidesinin 2021 yılı fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Peki, Ramazan pidesi bu yıl ne kadar? İşte, 2021 yılı güncel İstanbul pide fiyatları..

2021 İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

İstanbul’da fırıncılardan edinilen bilgilere göre, un ve işçilik fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 2021 yılında iftar soflarında yer alacak pide fiyatlarında yüzde 10 ile 15 oranında artış yaşanacak.

Fiyatı illere göre değişiklik gösteren Ramazan pidesinin kilosu, 2020 yılında 10 TL'den satılırken, bu yıl 11 ile 11,5 TL'den satılması bekleniyor.

Ramazan pidesinde fiyatların şehirlere göre değişiklik gösterdiğine işaret eden fırıncılar, "Ancak pide fiyatlarının kilosu 11.5 lirayı aşmayacak." açıklamasında bulundu.

Ekmek işverenleri sendikasından edinilen bilgilere göre, İstanbul'da esnaf tarafından satılacak 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlendi. Yumurtalı, susamlı 410 gram pide ise 5 TL'den satılacak.

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen ve Ticaret Odası'ndan temsilcilerin de katıldığı toplantıda, esnaf için geçerli olan söz konusu tarifeye tüccarların da uyması yönünde bir kanaat oluştu.

2020 yılının Ramazan ayında, İstanbul'da 350 gram pide 3 TL, 400 gram pide ise 4 TL'den satılmıştı. Yine Ankara'da 275 gram pide 2,5 TL, İzmir'de 300 gram pide 3 TL, Bursa'da 200 gram pide 2 TL'den satışa sunulmuştu.

2021 yılı için Ankara ve İzmir 'deki pide fiyatları konusunda henüz bir açıklama gelmedi.