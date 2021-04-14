Ramazan'da AVM'ler kaça kadar açık? Alışveriş merkezi çalışma saatleri 2021

Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan yeni kısıtlamalar ile birlikte AVM'lerin durumu da merak konusu oldu. Peki AVM'ler açık mı, kaça kadar? İşte AVM çalışma saatleri..

Kısmi kapanma dönemi dair detayları araştıran vatandaşlar, alışveriş merkezlerinin son durumu nedir merak ediyor.

Yeme-içme mekanlarının Ramazan boyunca yalnızca paket servis veya gel-al şeklinde hizmet vermesi kararının ardından sokağa çıkma yasağı da 19.00'a çekildi.

Alışveriş merkezine gidecek olan vatandaşlar, AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM çalışma saatleri nedir? gibi soruları araştırıyor.

İşte İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesine göre AVM'lerin son durumu..

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAPANDI MI?

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.



Kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

Uygulama, bugün (14 Nisan) akşam saati itibarıyla başlayacak. Akşam 19.00 sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

AVMLER KAÇA KADAR AÇIK?

AVM çalışma saatlerinde değişiklik olmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre AVM çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arasında olacak.