Ramazan'da yeni yasaklar gelecek mi? Ramazan ayında kısıtlamalar olacak mı?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte koronavirüs kısıtlamalarının ne doğrultuda uygulanacağı da merak konusu oldu. Vatandaşlar, Ramazan'da yeni yasaklar gelecek mi sorusunu araştırıyor.

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Geçen sene de pandemi gölgesinde geçen Ramazan için bu sene kurallar nasıl olacak merak ediliyor.

Yeni yasaklar söz konusu olacak mı, kısıtlamalar devam edecek mi soruları vatandaşların gündeminde..

Kalabalık iftar ve sahur sofralarını özleyen müslümanlar, pandemi çerçevesinde bir Ramazan ayına daha hazırlanıyor. Gözler alınacak tedbirlere çevrilirken, kısıtlamaların illere göre farklı olması da bekleniyor.

13 Nisan günü başlayacak olan Ramazan için hangi tedbirler alınacak? Ramazan'da yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar..

RAMAZAN'DA YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Koronavirüs kurallarının en başında gelen sosyal mesafe ve maske, virüsün bulaşmaması için en önce dikkat edilmesi gerekenlerden.. Ancak birliğin ve beraberliğin simgesi Ramazan ayında sosyal mesafe ve maske tedbirlerini kontrol etmek oldukça zor.

Misafirlik, kalabalık sofralar ve kapalı ortamlar virüsün bulaş hızını artırmaya uygun ortamı sağlarken, kısıtlamaların da devam etmesine neden oluyor.

Türkiye'de yerinde karar dönemi ile birlikte illere göre kademeli olarak normalleşme sürecine girildi. İllerdeki vaka sayılarına göre risk grubu belirlenerek ona göre tedbirlerde değişiklik yapılıyor.

Ramazan ayı için de böyle bir plan yapılması öngörülüyor.

13 Nisan'dan önce toplanacak olan Kabine Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda illerin durumuna göre kısıtlamaların belirlenmesi bekleniyor.

RAMAZAN AYINDA KISITLAMA OLACAK MI?

Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;



"Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz."

Sokağa çıkma kısıtlamasının belirlenen saatler aralığında Ramazan ayı boyunca da devam etmesi muhtemel olarak tahmin ediliyor.

Son alınacak kararlar, Ramazan ayından önceki Kabine Kurulu toplantısı ile birlikte kamuoyuna duyurulacak.