Regaip Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağına ilişkin araştırmalar sürüyor. Bu sene 18 Şubat 2021 tarihinde idrak edilecek olan Regaip Kandili’nde oruç tutmak isteyenleri, detayları merak ediyor.

Bu sene Regaip Kandili, 18 Şubat 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu nedenle kandil öncesi, Regaip Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı sorusu gündeme geldi.

Üç ayların başlangıcnı müjdeleyen Regaip Kandili’nde oruç tutmak isteyen Müslümanlar konuya ilişkin detayları merak ediyor.

Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olan 'Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün oruç tutulur?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri neler?

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenlerin sonraki günü de oruçlu geçirmelsi gerekmektedir.

Regaip Kandili orucu farz olmayıp nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir. Bağışlanmak için büyük bir fırsat olan bu mübarek günde oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve bu geceyi ibadetle geçirmek çok faziletlidir.

Genel olarak alimler, Regaip gecelerinde dua etmeyi, tövbe ve istiğfarda bulunmayı ve bu geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmeyi uygun görmüşlerdir.





REGAİP KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubi, el-Cami', XIV, 15).

Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlayan cuma günü, akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili'nde yani perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutulacağı gibi sadece cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır.





REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELER?

Bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği rivayet edilmektedir. Bu gece ibadet edip tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilmektedir.

Recep ayının fazileti iyilik ayıdır. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir.

Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.



