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Resmi Gazete 1 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 1 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

1 Şubat 2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Şubat Salı günkü Resmi Gazete kararları...