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    Resmi Gazete 1 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    1 Şubat 2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Şubat Salı günkü Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 08:50
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    Resmi Gazete 1 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1 Şubat 2022 Pazar tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Meskenlerde 5 kWh olan tüketim miktarının, 7 kWh olarak güncellenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    1 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik

    –– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

    TEBLİĞLER

    –– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/5)

    –– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/6)

    –– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)

    KURUL KARARLARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 Tarihli ve 10756, 10757 Sayılı Kararları

    KARAR

    –– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Karar

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2021 Tarihli ve 2014/1474 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/791 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 1 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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