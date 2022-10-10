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    Resmi Gazete 10 Ekim 2022 Pazartesi Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 10 Ekim Pazartesi 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 10.10.2022 - 09:01
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    Resmi Gazete 10 Ekim 2022 Pazartesi Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 10 Ekim 2022 tarihli ve 31973 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 10 Ekim 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları..

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİK

    –– Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/16)

    –– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/22)

    KARAR

    –– Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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