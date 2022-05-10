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    Resmi Gazete 10 Mayıs 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 10 Mayıs 2022 tarihli ve 31831 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 08:45
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    Resmi Gazete 10 Mayıs 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 10 Mayıs 2022 tarihli ve 31831 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 10 Mayıs 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 10 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    10 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelik

    –– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

    Yargı Bölümü

    Anayasa Mahkemesi Kararları

    –– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/21052 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2018/10055 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/3740 Başvuru Numaralı Kararı

    Danıştay Kararı

    –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/1, K: 2022/4)

    Resmi Gazete 10 Mayıs 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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