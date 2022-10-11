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    Resmi Gazete 11 Ekim 2022 Salı Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 11 Ekim Salı 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 11.10.2022 - 08:58
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    Resmi Gazete 11 Ekim 2022 Salı Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Ekim 2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 11 Ekim 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları..

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

    –– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 110)

    YÖNETMELİKLER

    –– Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    TEBLİĞ

    –– Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92)

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/27032 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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