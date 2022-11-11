Resmi Gazete 11 Kasım Cuma 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

ürkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 11 Kasım Cuma 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Kasım 2022 tarihli ve 31996 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 11 Kasım 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6385)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6386)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6387)

–– D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6388)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasında Su Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6389)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6390) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6391)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6392)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6393)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6394)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6395)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Beden Eğitimi ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6396)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6397)

–– Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6398)

–– Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6399)

–– Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6400)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6401)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Bulunan Taşınmazın Hazineye Ait Kısmının Bedelsiz Olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6402)

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Bulunan Taşınmazın Hazineye Ait Kısmının Bedelsiz Olarak Karatay Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6403)

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak “Fen Fakültesi’’ ile “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’’ Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6404)

–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6405)

–– Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağıyoncalık, Narmanlı ve Sultanmelik Mahallelerinde Yer Alan Bazı Taşınmazların (Üzerlerindeki Yapılar Dâhil) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6406)

–– Bursa İli, Karacabey İlçesinde Kurulacak Atares 2 RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6407)

–– Bursa İli, Karacabey İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6408)

–– Niğde İli, Çamardı İlçesi, Kavlaktepe Köyünde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6409)

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 Tarihli ve 11376 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri