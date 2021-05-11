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    Resmi Gazete 11 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, yönetmelik ve tebliğler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, 11 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 08:50
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    Resmi Gazete 11 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 11 Mayıs Salı tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Peki, 11 Mayıs 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 11 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

    11 MAYIS 2021 SALI RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER

    –– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

    –– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    TEBLİĞ

    –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânı

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    11 MAYIS RESMİ GAZETE (PDF) TAM METNİ

    Resmi Gazete 11 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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