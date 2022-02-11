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- Resmi Gazete 11 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 11 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 08:43
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Şubat 2022 Cuma tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 11 Şubat 2022 Cuma Resmi Gazete kararları...
11 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/6)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/34548 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2019/1628 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri