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Resmi Gazete 11 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 11 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

11 Şubat 2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Şubat 2022 Cuma tarihli Resmi Gazete kararları...