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    Resmi Gazete 12 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    12 Ağustos 2021 Perşembe tarihli ve 31566 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 12 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 08:45
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    Resmi Gazete 12 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 12 Ağustos 2021 tarihli ve 31566 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 12 Ağustos 2021 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 12 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

    12 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
    –– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
    –– Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2018/15033 Başvuru Numaralı Kararı
    –– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2018/24311 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları
    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
    c - Çeşitli İlânlar
    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

     

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