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    Resmi Gazete 12 Eylül 2022 Pazartesi| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 12 Eylül Pazartesi 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 12.09.2022 - 08:42
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    Resmi Gazete 12 Eylül 2022 Pazartesi| Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 12 Eylül 2022 tarihli ve 31951 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 12 Eylül 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var?İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    –– KTO-Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.


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