Resmi Gazete 12 Kasım Cumartesi 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 12 Kasım Cumartesi 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 12 Kasım 2022 tarihli ve 31997 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 12 Kasım 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6414)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624)

YÖNETMELİKLER

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kadastro Güncelleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2022/36) –– Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2022/38)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 Tarihli ve 11380 Sayılı Kararı –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 Tarihli ve 11382 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/6, K: 2022/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri