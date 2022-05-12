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    Resmi Gazete 12 Mayıs 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 08:49
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    Resmi Gazete 12 Mayıs 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 12 Mayıs 2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

    Peki, 12 Mayıs 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    12 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Atama Kararı

    –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/209)

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı

    –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

    Yönetmelikler

    –– Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği

    –– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

     


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