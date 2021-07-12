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- Resmi Gazete 12 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 12 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 08:53
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 12 Temmuz tarihli ve 31539 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 12 Temmuz 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 12 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları...
12 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Hakkari Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri