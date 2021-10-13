Resmi Gazete 13 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete yeni sayısını merak eden vatandaşlar, "bugünkü Resmi Gazete'de neler var" sorusunu araştırıyor. İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 13 Ekim 2021 Çarşamba tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 13 Ekim 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 13 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

13 EKİM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri