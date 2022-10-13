Petrol
92.54
0.10%
Euro
18.0488
0.15%
Dolar
18.5833
0.10%
Altın
997.72
-0.11%
Borsa
3518
0.00%
Bitcoin
359.234
-0.16%
BTXN Coin
8.70
11.68%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Resmi Gazete 13 Ekim Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 13 Ekim Perşembe 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 13.10.2022 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 13 Ekim Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 13 Ekim 2022 tarihli ve 31976 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 13 Ekim 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları..

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

    –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 2403)

    YÖNETMELİK

    –– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    KARARLAR

    –– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 34, 35, 36, 37, 38, 39)

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


    Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı
    Medya

    Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı

    MASERATİ'Yİ KİM KAZANDI? 2022 Magnum çekiliş sonuçları! 12 Ekim Magnum Ghibli çekilişi..
    Yaşam

    MASERATİ'Yİ KİM KAZANDI? 2022 Magnum çekiliş sonuçları! 12 Ekim Magnum Ghibli çekilişi..

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir