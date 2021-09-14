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    Resmi Gazete 14 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 14 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 14 Eylül 2021 Salı Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 08:49
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    Resmi Gazete 14 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 14 Eylül 2021 tarihli ve 31598 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 14 Eylül 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 14 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...

    14 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği

    –– Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/27524 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

     

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