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    Resmi Gazete 14 Mayıs 2021 | Resmi Gazete neden yayınlanmadı?

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bugün Resmî Gazete yayınlanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2021 - 08:41
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    Resmi Gazete 14 Mayıs 2021 | Resmi Gazete neden yayınlanmadı?

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 14 Mayıs Cuma tarihli Resmi Gazete'nin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

    Peki Resmi Gazete bugün neden yayınlanmadı? İşte yanıtı..

    RESMİ GAZETE NEDEN YAYINLANMADI?

    Resmi Gazete’yi açanlar, “15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır” denildi.

    Öte yandan ilgili kararnameye göre "Ulusal Bayram" ve "genel tatil günlerinde" Resmi Gazete yayınlanmamasına izin veriliyor.

    Resmi Gazete 14 Mayıs 2021 | Resmi Gazete neden yayınlanmadı? #1

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