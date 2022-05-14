Resmi Gazete 14 Mayıs 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 14 Mayıs 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 14 Mayıs 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 14 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

14 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelikler

–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/05/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-23 ve 24 Sayılı Kararları

İlan bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri