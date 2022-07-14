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    Resmi Gazete 14 Temmuz 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 14 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 08:53
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    Resmi Gazete 14 Temmuz 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 14 Temmuz 2022 tarihli ve 31893 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 14 Temmuz 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    14 TEMMUZ 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Karadeniz Teknik Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    KURUL KARARI

    –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/07/2022 Tarihli ve 10264 Sayılı Kararı

    Resmi Gazete 14 Temmuz 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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