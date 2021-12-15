Resmi Gazete 15 Aralık 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

15 Aralık 2021 Çarşamba yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı Resmi Gazete kararları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete ayrıntıları...

Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 15 Aralık 2021 Çarşamba tarihli ve 31690 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 15 Aralık 2021 Resmi Gazete kararları...

15 ARALIK 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2018/93, K: 2021/69 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2021 Tarihli ve E: 2021/51, K: 2021/80 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2021 Tarihli ve 2018/13415 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2017/23739 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2019/38857 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri