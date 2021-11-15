Resmi Gazete 15 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 15 Kasım 2021 Pazartesi tarihli ve 31660 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 15 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 15 Kasım 2021 Pazartesi tarihli ve 31660 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 15 Kasım 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 15 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları...

15 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/11/2021 Tarihli ve 10551, 10552, 10554-1 ve 10554-2 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2018/357 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri