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    Resmi Gazete 15 Temmuz 2022 | Resmi Gazete neden yayımlanmadı?

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bugün Resmî Gazete yayımlanmadı. Peki 15 Temmuz 2022 Resmi Gazete neden yok?
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 08:44
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    Resmi Gazete 15 Temmuz 2022 | Resmi Gazete neden yayımlanmadı?

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 15 Temmuz 2022 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

    Peki Resmi Gazete bugün neden yayınlanmadı? İşte yanıtı..

    15 Temmuz 2022 Resmi Gazete

    İlgili kararnameye göre "Ulusal Bayram" ve "genel tatil günlerinde" Resmi Gazete yayınlanmamasına izin veriliyor.

    Açıklamada, "15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır." denildi.


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